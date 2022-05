Joe Biden, "a meno che abbia un problema di salute...". Già finita? Voci clamorose dagli Usa

03 maggio 2022 a

"Avrà 82 anni nel 2024, i dem non ci credono": sulla ricandidatura di Joe Biden alla Casa Bianca tra due anni pesa l'opinione dei suoi compagni di partito. Secondo il giornalista del New York Times Jonathan Martin, il presidente degli Stati Uniti non godrebbe di un reale supporto tra le fila democratiche. "Lui vuole ricandidarsi - ha detto il reporter ai microfoni della trasmissione americana The View -. Sappiamo che vuole ricandidarsi a meno che non sopraggiunga un problema di salute. Ma parecchi democratici non ci credono, sono convinti che alla fine non correrà per la rielezione".

Qui allora sorge il problema, se non Biden chi? Gli occhi sono puntati sulla vice-presidente Kamala Harris, che però non piacerebbe a tutti. "E' in Senato solo da pochi anni e non gode di importanti relazioni a Washington come Biden. Tra l'altro non ha nemmeno esperienza in politica estera", ha continuato Martin. Stando a quanto riportato da quest'ultimo, inoltre, ci sarebbero anche delle tensioni tra la Harris e lo staff del presidente.

"La vicepresidente non si sente rispettata perché nota che lo staff del presidente non si alza in piedi quando lei entra in una stanza, mentre per Biden lo fanno sempre". Tra l'altro, pare anche che Kamala abbia avuto difficoltà ad avvicinarsi al presidente americano in questi due anni: "La cerchia ristretta di Biden è prevalentemente bianca, è in gran parte maschile e tutti sono stati dalla parte di Biden per molto, molto tempo - ha spiegato il giornalista del Times Alexander Burns -. È difficile avvicinarsi a questo presidente. Ed' quello che è successo anche alla vice-presidente".

