Papa Francesco "ignorato da Vladimir Putin", conferme dalla Santa Sede: sfregio dello zar al Pontefice

L’intervista che Papa Francesco ha rilasciato al Corriere della Sera è stata ripresa da tutti i media russi, a cominciare dalle agenzie di Stato Interfax, Ria Novosti e Tass: ad avere una grande eco è stato soprattutto il commento del Pontefice riguardo alle cause che hanno scatenato la cosiddetta “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina. Bergoglio ha infatti aperto alla possibilità che forse “l’abbaiare della Nato alla porta della Russia” abbia indotto Vladimir Putin a scatenare il conflitto: “Un’ira che non so dire se sia stata provocata, ma facilitata forse sì”. Frasi che, ovviamente, stanno facendo molto discutere.

Quello che è invece passato in sordina è il passaggio sull’intenzione del Papa di volare a Mosca per incontrare il capo del Cremlino, con quest’ultimo che però non ha mai risposto. “Ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare a Putin il messaggio che io ero disposto ad andare a Mosca - ha dichiarato Bergoglio - certo, era necessario che il leader del Cremlino concedesse qualche finestrina. Non abbiamo ancora avuto risposta e stiamo ancora insistendo, anche se temo che Putin non possa e voglia fare questo incontro in questo momento”.

Il nuovo appello del Pontefice è infatti stato ignorato dal presidente russo, come sottolineato da Andrii Yurash. Secondo l’ambasciatore dell’Ucraina presso la Santa Sede, quello di Papa Francesco è stato un “messaggio significativo”, ma tuttavia Putin è “sordo” alla “nobile richiesta” di Bergoglio di un incontro diretto per cercare di fermare la guerra. Yurash è quindi convinto che l’incontro a Mosca tra il Pontefice e il leader del Cremlino non avverrà né ora né mai, dato che Putin è “sordo” anche alla “voce della propria coscienza”, che è “qualcosa che non esiste”.

