La biopolitica apre a capelli, goldoni e assorbenti intimi

Dal 1° gennaio in Cina preservativi e contraccettivi saranno soggetti a un’aliquota IVA del 13%, un'imposta da cui erano finora esenti. L’aumento delle tasse sui preservativi è in gran parte una mossa simbolica per stimolare la crescita della popolazione. Una confezione di preservativi costa in genere 40-60 yuan (4,80-7,30 euro). La pillola anticoncezionale, acquistabile senza ricetta, costa 50-130 yuan (6-15 euro).

*** Secondo il Centro Operativo AIDS (Coa) dell’Istituto Superiore di Sanità, in Europa i casi di gonorrea nel 2023 hanno sfiorato quota 97mila, contro i 70mila dell’anno precedente. In Italia si osserva un incremento altrettanto rilevante, con un quasi raddoppio dei casi di gonorrea in due anni e un aumento significativo anche di sifilide e clamidia. A contribuire a questo trend sono la ripresa dei contatti sociali dopo la pandemia, l'aumento dei rapporti occasionali facilitati dalle app di incontri, la diminuzione dell'uso del profilattico e una percezione del rischio sessuale sempre più bassa nei giovani. Allarmante è la diffusione della gonorrea faringea, che rappresenta circa il 20% delle nuove diagnosi e colpisce soprattutto le ragazze tra i 15 e i 24 anni.

*** Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, di centrosinistra, ha incaricato il governo di valutare l’estensione dell’assicurazione sanitaria pubblica per coprire i trattamenti contro la caduta dei capelli, sostenendo che la calvizie è diventata una «questione di sopravvivenza» piuttosto che un problema estetico per i giovani. Attualmente, il sistema copre solo la caduta dei capelli causata da motivi medici, come l'alopecia areata. La maggior parte dei trattamenti perla calvizie maschile comune rimane esclusa dalla copertura.

La proposta ha evidenziato l'attenzione culturale della Corea del Sud per l’aspetto fisico. Un sondaggio del 2024 condotto su giovani adulti ha rilevato che il 98% degli intervistati ritiene che le persone attraenti ricevano benefici sociali. Si stima che nel 2024 il mercato dei trattamenti contro la caduta dei capelli in Corea del Sud valesse circa 188 miliardi di won (108 milioni di euro) e i gruppi del settore sostengono che su una popolazione di oltre 51 milioni di persone, circa 10 milioni soffrono di caduta dei capelli, sebbene questa cifra non sia mai stata verificata ufficialmente. Il presidente Lee ha anche incaricato la commissione per il commercio equo e solidale di indagare sul prezzo degli assorbenti mestruali, sostenendo che sono più costosi del 39% rispetto ad altri Paesi a causa di possibili pratiche monopolistiche.