"Red Bull e Mercedes barano sulla power unit": qui crolla la F1

martedì 23 dicembre 2025
Il Mondiale di Formula 1 si è appena concluso, ma il clima nel paddock è tutt’altro che disteso in vista del Mondiale 2026, anno dei nuovi regolamenti tecnici. Anzi, il futuro rischia di aprirsi sotto il segno della polemica, con un presunto caso tecnico che coinvolgerebbe direttamente Mercedes e Red Bull. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, Ferrari, Audi e Honda avrebbero presentato una segnalazione formale alla Fia per ottenere chiarimenti su una possibile irregolarità legata alle nuove power unit.

Al centro della questione ci sarebbe quello che viene definito un presunto “trucco”, individuato dalle scuderie rivali, capace di incrementare il rapporto di compressione dei motori e quindi le prestazioni in pista. L’attenzione si concentra su una specifica voce del regolamento tecnico 2026, il punto C5.4.3, che disciplina i limiti del rapporto di compressione. L’ipotesi è che, a motore spento, i parametri risultino pienamente conformi, mentre in condizioni di utilizzo reale il valore effettivo aumenterebbe.

Una situazione che, se confermata, potrebbe avere conseguenze pesanti sul piano sportivo e regolamentare. A rendere il quadro ancora più delicato c’è il possibile retroscena legato alla fuga di informazioni. La segnalazione sarebbe infatti partita da un ex membro di uno dei due team coinvolti, che dopo aver cambiato squadra avrebbe condiviso dettagli riservati con la concorrenza, dando vita a una vera e propria spy story tecnica. 

Dal punto di vista ingegneristico, il meccanismo contestato si baserebbe sull’utilizzo della dilatazione termica. Alcuni componenti interni della power unit, sottoposti alle alte temperature di esercizio, si espanderebbero riducendo il volume della camera di combustione. Questo fenomeno porterebbe a un aumento del rapporto di compressione reale, con evidenti benefici in termini di potenza. In attesa delle verifiche ufficiali della Fia, il dibattito è già acceso. Di fatto, ancora prima che le nuove monoposto scendano in pista, il Mondiale di F1 2026 sembra essere già iniziato, almeno fuori dai circuiti.

