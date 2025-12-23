"Red Bull e Mercedes barano sulla power unit": qui crolla la F1

Il Mondiale di Formula 1 si è appena concluso, ma il clima nel paddock è tutt’altro che disteso in vista del Mondiale 2026, anno dei nuovi regolamenti tecnici. Anzi, il futuro rischia di aprirsi sotto il segno della polemica, con un presunto caso tecnico che coinvolgerebbe direttamente Mercedes e Red Bull. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, Ferrari, Audi e Honda avrebbero presentato una segnalazione formale alla Fia per ottenere chiarimenti su una possibile irregolarità legata alle nuove power unit.

Al centro della questione ci sarebbe quello che viene definito un presunto “trucco”, individuato dalle scuderie rivali, capace di incrementare il rapporto di compressione dei motori e quindi le prestazioni in pista. L’attenzione si concentra su una specifica voce del regolamento tecnico 2026, il punto C5.4.3, che disciplina i limiti del rapporto di compressione. L’ipotesi è che, a motore spento, i parametri risultino pienamente conformi, mentre in condizioni di utilizzo reale il valore effettivo aumenterebbe.