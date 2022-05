Russia, i servizi segreti non hanno dubbi: "Le Vdv sono finite". La guerra entra nella fase "ribaltone"

03 maggio 2022 a

a

a

Che le forze russe stiano perdendo sempre più terreno sul campo è ormai cosa nota. Adesso, però, arriva la conferma dell'intelligence inglese, secondo cui circa un quarto degli uomini di Putin non sarebbe proprio più in grado di combattere. "Il 25% delle forze militari russe è fuori uso. Si tratta di un quarto dei 120 battaglioni tattici, che a loro volta costituiscono il 65% del potenziale totale di terra russo", hanno fatto sapere gli 007 britannici.

"Signit e satelliti privati, Gerasimov è braccato": l'operazione top-secret per ammazzare il generale, ecco quando

Per non parlare poi del logoramento di "alcune unità di élite dell’esercito russo, come le aerotrasportate 'Vdv'. A Mosca serviranno anni per ricostituirle". Nel frattempo la situazione non sarebbe delle migliori nemmeno in Russia: a sud del Paese, al confine con l'Ucraina, ci sono state diverse esplosioni nei giorni scorsi. Sono stati bombardati soprattutto depositi di proiettili e petrolio del colosso Gazprom a Belgorod. Nulla starebbe andando secondo i piani dello zar, che invece vorrebbe ottenere dei risultati militari concreti in tempo per la festa nazionale del 9 maggio, quando il presidente potrebbe dichiarare “guerra totale” a Kiev. Secondo fonti di intelligence occidentale, però, i progressi in Donbass sarebbero "molto limitati, con almeno 15mila soldati russi morti in totale".

Ilyushin Il-80, l'aereo per gli attacchi nucleari in volo il 9 maggio: il dettaglio, perché i finestrini fanno temere il peggio

Secondo ad alcune indiscrezioni riportate dal Daily Mail, inoltre, pare che adesso Vladimir Putin abbia preso il pieno controllo militare della guerra in Ucraina e stia facendo "richieste impossibili" ai suoi. Lo zar, stando a un rapporto dello stato maggiore delle forze armate ucraine, avrebbe chiesto ai soldati di prendere Kryvyi Rih, il luogo di nascita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sergej Lavrov, la risata isterica a Zona Bianca? Indiscrezioni: Putin malato, perché è la conferma | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.