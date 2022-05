"Doomsday ha preso il volo”: dov'è diretto l'aereo “atomico” di Putin. Perché è entrato in azione

03 maggio 2022 a

Doomsday, giorno del giudizio. Così viene soprannominato l’aereo di Vladimir Putin, e per un buon motivo: a bordo infatti c’è tutto l’occorrente che consentirebbe al presidente russo di continuare a governare in caso di guerra nucleare. L’aereo Iliushin II-80 è stato visto sorvolare Mosca, quasi sicuramente senza Putin a bordo: c’è anche un video che mostra chiaramente il velivolo passare a bassa quota nella periferia della capitale russa.

Secondo gli analisti c’è un motivo ben preciso per cui Doomsday è stato messo in azione: dovrebbe essere impiegato nella parata del 9 maggio, quella in cui la Russia celebra la vittoria contro il nazismo. Il super aereo di Putin dovrebbe quindi sorvolare la Piazza Rossa in questa circostanza così importante per il Cremlino: Putin non fa ricorso al suo velivolo dal 2010 e il fatto che lo “rispolveri” proprio quest’anno viene interpretato come l’ennesima minaccia nei confronti dell’Occidente, che sa bene che il presidente russo sarebbe in grado di gestire una guerra atomica proprio da quell’aereo.

Il 9 maggio è una data particolarmente attenzionata non solo per la prova di forza che darà la Russia, ma anche per l’annuncio che potrebbe arrivare in tale circostanza. Secondo la Cnn, il presidente russo potrebbe infatti formalmente dichiarare guerra all’Ucraina, mobilitando di fatto le forze riserviste russe: ne sono convinti funzionari occidentali e statunitensi. Quindi il 9 maggio Mosca potrebbe decidere di annunciare una escalation delle ostilità o “accontentarsi” di annunciare un grande traguardo delle operazioni avviate il 24 febbraio.

