Papa Francesco, le minacce su Rossiya-1: "Non se lo aspetti...". Dietro l'ordine diretto del Cremlino?

“Papa Francesco non si aspetti un tappeto rosso ai suoi piedi”. Parole del presentatore del telegiornale del mattino di Rossiya-1, il canale di Vladimir Solovyev. Quest’ultimo è considerato uno dei giornalisti più influenti del Paese nonché un amico di Vladimir Putin: non sorprende quindi su Rossiya-1 i toni siano piuttosto scettici e critici nei confronti dell’iniziativa del Pontefice, che ha palesato l’intenzione di incontrare il presidente russo a Mosca.

“La sua missione non sarà facile - ha aggiunto il presentatore del tg - i rapporti tra noi e loro sono ormai troppo compromessi”. Ancora più duri i commenti sul giornale online Vzglyad, dove si sostiene che “Il Vaticano è sempre stato antirusso” e che Papa Francesco vuole “dividere la Chiesa ortodossa con il loro cattolicesimo dalle tinte azzurre (il corale che in Russia identifica i gay, ndr)”. Poi ci sono i media più nazionalisti e vicini al Cremlino, come ad esempio Russia Today, che invece pongono l’accento sulle parole del Pontefice riguardo alla Nato.

Bergoglio ha infatti individuato “nell’abbaiare della Nato alla porta della Russa” uno dei motivi che ha indotto Putin a invadere l’Ucraina. E su questo i media russi ci hanno ovviamente marciato: “Colpa della Nato, lo riconosce anche il Papa”, è stato il lancio di Primo Canale nel telegiornale della sera. “La Nato è colpevole di tutto, così afferma il Papa”, ha invece titolato M.47 News, il quotidiano online più popolare di San Pietroburgo.

