I droni terrestri armati una nuova frontiera della guerra. Un filmato diffuso dall'HUR (intelligence militare ucraina) mostra un video in cui un nuovo drone terrestre ucraino, il "Liut", distrugge una posizione russa con una mitragliatrice. Accade nell'oblast di Sumy, là dove un drone russo ha colpito i civili, uccidendo una persona e ferendone altre tre.

Ma cos'è il "Liut"? Adottato il 18 marzo scorso dalle forze armate di Kiev - con l'approvazione ufficiale del Ministero della Difesa - il "Liut" è stato progettato per missioni di ricognizione e supporto di fuoco. Si tratta di un sistema già testato in condizioni di combattimento reale, in particolare nella regione di Kursk, dove ha dimostrato la sua capacità di migliorare l'efficacia operativa delle unità ucraine riducendo i rischi per i soldati. L'utilizzo di una tale piattaforma segna uno spostamento strategico nella guerra moderna, dove la robotica ottimizza le capacità di combattimento e limita l'esposizione umana alle minacce.