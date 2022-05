Russia, molotov contro l'ufficio arruolamento militare: ammutinamento o sabotaggio? Il rogo che terrorizza il Cremlino

06 maggio 2022 a

a

a

Altro caso di incendio in Russia. Questa volta, in Siberia occidentale, è toccato a un palazzo che ospitava gli uffici per l’arruolamento militare russo a Nizhnevartovsk. Secondo il Daily Mail l’edificio sarebbe stato colpito da diverse bombe molotov. Secondo fonti filogovernative sarebbero due le bombe lanciate mentre una non avrebbe preso fuoco. Insomma, un atto di sabotaggio: russi contro la Russia. Russi contro la guerra.

"Nave Admiral Makarov colpita". Altro "strike" dopo il Moskva: che cosa sta succedendo in mare

Ecco il video che da fuoco all'edificio:



“Ma il video mostra un uomo che dà fuoco metodicamente a sette bottiglie molotov una dopo l'altra, le lancia e dà fuoco all'ingresso dell'ufficio di arruolamento militare”, ha spiegato il gruppo per i diritti umani gulagu.net che ha poi continuato: “E questo prima ancora dell'annuncio della mobilitazione parziale o totale”.

Diretta "Impossibile per ovvie ragioni": l'umiliazione per Putin arriva dal Cremlino, le parole che scuotono Mosca



“La gente è contraria alla guerra: nessuno ha bisogno del massacro, delle uccisioni e dell'autoisolamento della Russia. La protesta si sta radicalizzando. No alla guerra”. Ha concluso il gruppo. Questo è solo uno dei molti incidenti avvenuti in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina. Lunedì due maggio, ad esempio, tre donne sono morte in un enorme incendio presso il produttore di esplosivi Perm Gunpowder Plant, il quale rifornisce l'esercito. E ancora mercoledì quattro maggio una nave cisterna ferroviaria che conteneva solventi è andata a fuoco sul territorio dell'enorme fabbrica Kaprolaktam che un tempo produceva armi chimiche, a Dzerzhinsk. Altro incidente è avvenuto a Tver, due settimane fa, un impianto di difesa top secret per la progettazione di missili ha perso fuoco uccidendo 22 persone. Tra i dispersi anche alcuni dei migliori progettisti di missili del paese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.