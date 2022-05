New Jersey, gli Usa muovono il sottomarino nucleare: "Guerra mondiale", un terribile sospetto

07 maggio 2022 a

Si chiama New Jersey ed è il sottomarino nucleare più grande della classe Virginia dell'intera flotta americana. Il sommergibile, riporta La Repubblica, è stato appena immerso e rimorchiato da barche al bacino sottomarino del cantiere per completare l'installazione delle attrezzature, le prove e la certificazione dell'equipaggio. Alla luce della guerra in Ucraina e nell'ipotesi di un conflitto mondiale, il New Jersey è un'arma potentissima.

Il sottomarino ha infatti un sistema d'attacco altamente innovativo. Lungo 115 metri e con un diametro fino a 10 metri, il suo sistema di propulsione nucleare è in grado di generare 210 MW (circa 280.000 cavalli) in un unico reattore sviluppato da General Electric. Una caratteristica che dà al sommergibile una autonomia stimata sufficiente per andare 33 anni senza rifornimento. Limitata solo la quantità di cibo perché il New Jersey può immagazzinare nelle sue stive scorte per rifornire l'equipaggio di 135 persone.

Sul sottomarino trovano posto dodici missili da crociera Tomahawk a lungo raggio, quattro tubi lanciasiluri UGM-84 Harpoon. In totale, può trasportare 37 unità di munizioni. Secondo alcuni rapporti dell'intelligence gli Stati Uniti stanno equipaggiando i loro sottomarini di classe Virginia con uno scudo aereo, un raggio laser ad alta energia che avrebbe una potenza di uscita tra 300 e 500 kW. Con questa energia, il sistema periscopico potrebbe uscire dall'acqua e colpire obiettivi come droni, aerei o navi e disintegrarli in pochi secondi. Micidiale.

