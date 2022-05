Ucraina, la guerra in diretta. Biden prepara la mossa decisiva per salvare Zelensky. Trump lo gela: "Perché sta sbagliando tutto..."

07 maggio 2022 a

Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washington prepara un pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe Biden. Intanto sul fronte dei negoziati, Zelensky ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l’integrità territoriale dell'Ucraina.

Ore 6.59 L’Onu chiede di sbloccare il porto di Odessa per l’export del grano

Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha chiesto la rimozione del blocco del porto di Odessa per consentire l’esportazione del grano stoccato nei magazzini. "I silos di grano ucraini sono pieni", si legge in una nota, "allo stesso tempo, 44 milioni di persone nel mondo stanno marciando verso l’inedia". A Odessa, spiega l’Onu, ci sono "montagne" di grano che rischiano di andare sprecate.

Ore 4.25 Biden a capi intelligence, rivelazioni controproducenti

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto diversi colloqui con i direttori di Cia e National Intelligence e con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, spiegando loro di ritenere che le recenti rivelazioni sulla condivisione di intelligence statunitense con l'Ucraina siano controproducenti.

Ore 2.45 Trump, da Biden parole sbagliate in un momento delicato

Donald Trump ha messo nel mirino il presidente Usa, Joe Biden, sull'Ucraina, sostenendo che "sta dicendo esattamente la cosa sbagliata nel momento sbagliato". L'ex numero uno della Casa Bianca ha poi ricordato che il presidente russo Vladimir Putin ha visto le difficoltà di Biden nel ritirarsi dall'Afghanistan, e ha "pensato che fosse un buon momento" per attaccare la leadership americana. "Con me - ha ripetuto anche in Pennsylvania, come una settimana fa in Nebraska - Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina".

Ore 1.45 Zelensky, diplomazia al lavoro per salvare militari Azovstal

"Le autorità stanno lavorando su opzioni diplomatiche per salvare l'esercito ucraino, che si trova sul territorio dello stabilimento Azovstal a Mariupol, nel processo sono coinvolti influenti mediatori". A farlo sapere è stato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

Ore 01.15 Mosca: 50 persone evacuate da Azovstal

Decine di civili sono stati evacuati dai tunnel sotto l'acciaieria assediata dall'esercito russo, dove i soldati ucraini a Mariupol hanno organizato la loro ultima resistenza. Funzionari russi e ucraini hanno affermato che i civili sono stati consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite e alla Croce Rossa.



