Guerra, la super-arma di Johnson che gela Putin: cosa è in grado di fare il radar che dirotta i missili

07 maggio 2022 a

a

a

La buona notizia è che esiste un radar in grado d'individuare ed eliminare immediatamente un missile atomico in arrivo, così da scongiurare una tragedia nucleare. La brutta notizia è che questo radar non sarà pronto prima del 2029. Però, intanto, è stato acquistato dalla Gran Bretagna che in diretta tv è stata minacciata dall'uomo della propaganda russa Dmitry Kiselyov: "Con il drone sottomarino nucleare Poseidon possiamo cancellare interamente il Regno Unito. L’isola diventerebbe un deserto radioattivo", ha detto l'oligarca dalla televisione di Stato russa.

"Vicino il tempo dell'ultima risorsa...". La minaccia choc sulla tv di Putin. E spunta un video

La minaccia prevede di fare esplodere il potentissimo ordigno russo al largo delle coste britanniche, provocando onde alte almeno 500 metri, che distruggerebbero l’isola con un gigantesco tsunami radioattivo. Per difendersi, Secondo quanto riporta l'Express, la Raf ha recentemente acquistato, per qualcosa come 533 milioni di sterline, questo radar che è dotato di tre componenti chiave che gli consentono - ha fatto sapere il Ministero della Difesa di Sua Maestà, di operare in 15 km di "spazio di battaglia". In attesa che venga sviluppato completamente il ministero della Difesa si affiderà allo Sky Sabre, l'attuale sistema di difesa antimissilistica introdotto lo scorso dicembre, che si trova nella base Raf Fylingdales. Non sarà potente come il radar atteso per il 2029, ma può controllare fino a 24 missili contemporaneamente in volo e indirizzarli su altrettanti bersagli individuali.

"Attacco con drone sottomarino, poi lo tsunami atomico....". Cos'è Poseidon e cosa può fare: la minaccia da Mosca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.