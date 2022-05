Guerra, il carrarmato più potente di Putin finisce male: cosa è successo al T-90M Proryv-3

07 maggio 2022 a

a

a

Il T-90M Proryv-3 (Breakthrough-3) è senza dubbio il carro armato più moderno, il meglio armato e meglio protetto dell'intera armata russa. Un fiore all'occhiello dell'esercito di Vladimir Putin che ora si è trasformato nel simbolo delle difficoltà che stanno incontrando le forze armate del Cremlino in questa maledetta guerra in Ucraina. Il ministero della Difesa di Kiev ha annunciato infatti che il veicolo, che era in Ucraina da meno di due settimane, è stato colpito da un sistema missilistico anticarro Javelin. Propaganda? Di certo c'è la foto pubblicata dalla giornalista ucraina Ilia Ponamarenko, che mostra la carcassa fumante di un T-90M fotografata alla periferia di Kharkiv dietro al collega Andriy Tsapliyenko.

"È l'effetto jack-in-the-box". Ucraina, strage di tank russi: qual è il punto debole (e come lo hanno scoperto)

"Ecco un carro armato russo fresco... per migliorare il tuo umore", ha scritto ai suoi follower sui social aggiungendo che il veicolo distrutto è ancora "caldo, è fumante". "Questo villaggio nella regione di Kharkiv è stato recentemente liberato dall'esercito ucraino. Ma questa mattina gli invasori hanno cercato di entrarci di nuovo", ha puntualizzato la giornalista. La notizia di quello che sembra essere il primo carro armato T-90M distrutto in Ucraina sembra sollevare gli animi delle forze ucraine anche perché dall'altra parte i russi, al contrario, sembrano non crederci più. La seconda nave più importante in fiamme, l'ammiraglia affondata e ora il carro armato: il morale delle truppe di Putin è allo stremo.

Aryaa Baala, il tank rubato dagli americani ai russi: come lo fanno sfilare, Cremlino umiliato | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.