Vladimir Putin, un video sconcertante: sorpreso così in tribuna alla parata, com'è ridotto lo zar

09 maggio 2022 a

Ed eccoci al 9 maggio, l'attesissimo giorno della parata della Vittoria a Mosca. Il giorno del discorso di Vladimir Putin: né guerra totale né segni di pace, ma accuse all'Occidente e la difesa a spada tratta dell'invasione in Ucraina. Lo zar ha rivendicato la cosiddetta "operazione militare speciale", pur senza annunciare alcun tipo di step successivo.

Putin evita accuratamente di pronunciare la parola guerra, così come si teneva alla vigilia delle celebrazioni. Come detto, le accuse sono tutte all'Occidente, che "non ha voluto ascoltarci".

Fari puntati ovviamente sul presidente russo: come è noto si è a lungo speculato sulle sue condizioni di salute negli ultimi mesi, tra voci relative a un tumore, al parkinson o a forme di demenza. E in effetti, le condizioni di Putin non sono sembrate delle migliori.

Fa scalpore, infatti, quanto si è visto sulla piazza rossa. Putin, uno che ha sempre fatto di tutto per sembrare un vero macho, ha assistito alla parata con una coperta di lana sulle gambe. E ancor più clamoroso, era l'unico ad avere la coperta: nessuno, tra le persone che lo circondavano, si copriva in tal modo. Lo zar indossava anche un giubbotto ben chiuso, grosso, spesso, per ripararsi dal vento. Ma il fatto che si sia presentato con una coperta sulle gambe, proprio lui, proprio Putin, ha ovviamente rilanciato le voci e le indiscrezioni sul suo precario stato di salute.

