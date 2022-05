Barack Obama, la figlia Malia è cresciuta: scollatura e spacco, una foto clamorosa

11 maggio 2022 a

Arrivate bambine o poco più alla Casa Bianca, 13 anni dopo le figlie di Barack Obama sono diventate donne "spaccano" Instagram. L'ex presidente americano, in occasione della festa della mamma, festeggia l'ex First Lady Michelle pubblicando una foto di famiglia sul proprio profilo e gli utenti impazziscono per la "metamorfosi" di Malia, oggi 23enne, e Sasha, la secondogenita che ha 20 anni.

Se Michelle Obama, 58 anni, è sempre in splendida forma e sfoggia un lungo abito estivo bianco e nero che lascia scoperte le braccia, sono le figlie di Barack a rubare la scena. Addio abiti casual da giovanissime studentesse, jeans e magliette sportive da perfetto "American way of life": le due rampolle sfoggiano look eleganti e fianco sessuali, come il profondo spacco di una bellissima Malia. Una clamorosa sorpresa, visto che entrambe le ragazze come sottolinea il Quotidiano nazionale non sono particolarmente esposte sui social media, mantenendo un grande riserbo sulla propria vita privata.

Di Sasha, ad esempio, si sa che è iscritta ad Harvard dal 2017, la stessa università dove hanno studiato i genitori, mentre Malia frequenta l'Università della Southern California (dopo essersi iscritta inizialmente a quella del Michigan. Ad illuminare i più curiosi sulla loro intimità è stato proprio quel chiacchierone di papà Barack, che ha rivelato come le due figlie siano entrambe fidanzate.

