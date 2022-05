Aereo, il pilota si sente male. Panico in cabina, come hanno fatto atterrare il Cessna

11 maggio 2022 a

Mai come questa volta l'applauso subito dopo l’atterraggio è dovuto. Non poteva essere altrimenti d'altronde: un passeggero, senza alcuna esperienza di volo, è riuscito a far toccare terra all'aereo, un Cessna Caravan, su cui viaggiava insieme agli altri 14 passeggeri destinato senza il suo intervento a schiantarsi. Con coraggio, sangue freddo, e tanta determinazione, l'uomo ha sostituito alla cloche il pilota che si è sentito male in volo.

Come racconta Leggo il passeggero ha mandato un messaggio alla torre di controllo quando si trovava a circa 70 miglia a nord della sua destinazione finale: "Ho una situazione grave qui. Il mio pilota è diventato inaffidabile. Non ho idea di come pilotare l'aereo". Alla domanda su quale fosse la sua posizione l'uomo ha risposto: "Non ne ho idea, riesco a vedere la costa della Florida di fronte a me. Ma non ne ho idea". Seguendo le istruzioni dei controllori di volo, l'inesperto pilota però è riuscito a portare - incredibilmente - l'aereo sulla pista di atterraggio all'aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida. L'applauso degli altri passeggeri ci stava tutto.

