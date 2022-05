Volo SpiceJet, turbolenza estrema: "Sangue fino sul soffitto". In aereo finisce in tragedia: il video

03 maggio 2022 a

a

a

Panico in volo. Domenica sera i passeggeri a bordo di un volo della compagnia low cost SpiceJet hanno è trascorso un viaggio tutt'altro che tranquillo. L'aereo, partito da Mumbai e diretto a Durgapur, in India, ha dovuto fare i conti con diverse e forti turbolenze. Presenti sul Boeing 737 200 persone, tutte impaurite per quanto stava accadendo in fase di atterraggio. Ma non è tutto, perché i movimenti del velivolo hanno causato il ferimento di almeno 17 persone, di cui due in modo serio. A immortalare la scena alcuni passeggeri tramite il proprio smartphone. Nelle immagini si vedono gli oggetti cadere da ovunque e i sedili ribaltarsi.

Caccia F-35 italiani in volo verso l'Islanda. Missione di routine della Nato nell'estremo Nord? Non proprio...

"L’aereo e andava su è giù come fosse una palla - racconta uno dei testimoni alla Bbc - ho visto alcune persone che non avevano la cintura allacciata saltare e sbattere la testa contro le cappelliere. Una donna è stata sbalzata in terra. Molti passeggeri urlavano e piangevano mentre vassoi e altri oggetti cadevano nel corridoio. C’erano parecchi feriti e sangue anche sul soffitto".

Aereo EgyptAir precipitato nel Mediterraneo: "Colpa dei piloti, stavano...". Mondo sconvolto

Immediato, una volta che il Boeing è potuto atterrare, il soccorso del personale paramedico. Le persone a bordo sono infatti state medicate prima di essere trasportate in ospedale per eventuali accertamenti. La compagnia SpiceJet ha espresso tutto il proprio dispiacere per quanto accaduto, mentre le autorità dell’aviazione civile indiana hanno avviato un’indagine. A quanto pare il pilota automatico dell’aereo avrebbe avuto un malfunzionamento, portando il velivolo a risentire delle turbolenze più del previsto.

Tel Aviv, prova ad imbarcare una bomba in aereo: allo scalo si scatena l'inferno | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.