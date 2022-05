Santone arrestato, la figlia di una vittima: "Mia madre leccava il suo catarro e la sua forfora"

11 maggio 2022 a

I suoi adepti hanno cercato fino alla fine di salvarlo dalle "grinfie" dei poliziotti, ma alla fine non c'è stato nulla da fare. Thawee Nanra, 75 anni, santone tailandese, è stato arrestato nel bel mezzo della foresta nella provincia di Chaiyaphum dove viveva inducendo i suoi seguaci ad adorare i cadaveri, a mangiare le sue feci e a bere la sua urina. Prima di essere caricato sull'auto della polizia ha detto di essere "il padre di tutte le religioni", si legge sul Daily Mail. Un "padre padrone", verrebbe dire visto che i dodici adepti che vivevano con lui hanno raccontato di essere costretti a utilizzare i suoi escrementi nonché il suo catarro come medicinali. Pratiche schifose delle quali dà conto anche la figlia di una delle seguaci alla quale era impedito di tornare a casa. È stata lei a denunciare il santone alle autorità locali.

"Sono andata a trovare mia madre. Ho visto che le donne erano costrette a seguire un codice di abbigliamento indossando un sarong al ginocchio e gli uomini pantaloni formali. Tutti dovevano togliersi le scarpe prima di entrare nel sito", ha raccontato la donna. "Ma quello che è stato ancora più scioccante è che ho visto mia madre strofinarsi il catarro del loro leader sul viso e mangiare la sua forfora. C'erano undici cadaveri nei locali. Mia madre mi aveva chiesto di lasciare il suo corpo lì".

E infatti la polizia, quando ha fatto irruzione nella setta, ha trovato undici cadaveri lasciati un po' ovunque per tutta la casa e nel giardino. Una di queste bare conteneva il cadavere di un neonato e un’altra quello della madre. Thawee ha detto di averli conservati in attesa che i loro spiriti salissero in Paradiso. Le bare erano state perforate per consentire al fluido linfatico di defluire. L'anno scorso un anziano monaco si era decapitato con un dispositivo che gli adepti della setta avevano aiutato a costruire. Il monaco stava cercando di reincarnarsi come un essere superiore, ha riferito Thai Enquirer.

