Pisa, madre e figlia completamente nude in auto. Choc, non tutto è come sembra: cosa c'è dietro

19 aprile 2022 a

a

a

Ritrovamento choc a Pisa: una mamma e una figlia sono state trovate nude e spaventate nella loro auto in una zona isolata della città, nella notte di Pasqua. "Mai fatto un intervento simile", hanno raccontato increduli i sanitari. Le due, che abitano a Brescia, sono ora ricoverate in ospedale per accertamenti. La storia - raccontata da La Nazione - è avvolta dal mistero.

Cade sulle arnie, una morte terrificante a 66 anni: la tragedia che sconvolge Urbino, come lo ritrovano

L'allarme è stato lanciato dal vigilante che si occupa della sicurezza dell'area della Darsena pisana, dove ci sono attività commerciali e cantieri navali. L'uomo ha notato la macchina intorno alle 2 e subito ha chiamato i soccorsi. La signora, circa 40 anni, e la piccola di 8 sono state trovate in un parcheggio. Non avevano il cellulare, né gli abiti e neppure le valigie. Ma soprattutto erano in stato confusionale. Non si sa ancora, però, se le due abbiano subito delle violenze.

Napoli, poliziotto massacrato da due balordi: casco in testa, calci e pugni | Immagini forti

La polizia, adesso, indaga. Diverse le ipotesi: potrebbe essersi trattato di un ultimo gesto di disperazione della donna - che sarebbe separata -, oppure potrebbe esserci addirittura l'ombra di qualche setta religiosa. La donna, ascoltata dalle forze dell'ordine, è apparsa scossa e non in grado di parlare. Nel frattempo, si stanno visionando le immagini delle telecamere delle autostrade lungo il possibile viaggio fatto da Brescia a Pisa. E non solo: ci sono anche i filmati della videosorveglianza del quartiere dove sono state trovate, che potrebbero svelare qualcosa di più sulla vicenda.

Stefano Puzzer, leader no-vax? No, dei fannulloni: licenziato perché non voleva lavorare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.