Michelle Hunziker, drammatica confessione della madre: "Eros Ramazzotti mi ha fermata", Silvia Toffanin in lacrime

La mamma di Michelle Hunziker ospite d'eccezione della seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, one-woman show di Canale 5 pensato per celebrare i 25 anni di carriera della conduttrice svizzera. E Silvia Toffanin, chiamata per improvvisare una intervista alla Verissimo, si commuove fino alle lacrime. La signora Ineke ha ricordato in studio alcuni dettagli privati e intimi su Michelle, compreso il rapporto con l'ex marito Eros Ramazzotti.

Pronti via, e a commuoversi è proprio Michelle, per i video che la ritraggono bambina. I toni si fanno seri quando la Toffanin parla della "setta" che ha condizionato la vita della Hunziker per 5 anni: "È stata una cosa terrificante, una violenza. Non ho sofferto solo io", ha spiegato la conduttrice, che ammette di non aver più parlato di quella pagina buia con la madre. Ed è qui che Ineke entra in studio e rivela: "Erano le dieci della mattina e mi disse ‘mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola’ e poi ha messo su il telefono".

La mamma voleva affrontare la maga che aveva circuito la figlia, ma proprio Ramazzotti l'avrebbe fermata. Se Eros era scettico, Ineke ha sempre sperato nella "liberazione" della figlia, e infatti finito l'incubo Michelle ha chiamato per prima la mamma: "Mamma, sono la Mich. Posso venire da te a fare colazione?". La Toffanin, travolta dall'emozione, fatica a parlare, lasciando spazio alle parole della donna e all'abbraccio, commovente, con la Hunziker.

