Vladimir Putin, il "colpo segreto" per vincere la guerra: ecco l'operazione che può cambiare tutto

Gli incendi sempre più frequenti nei centri di reclutamento in Russia non sarebbero un caso.Il Cremlino starebbe nascondendo qualcosa. I motivi che riporta Repubblica potrebbero essere molteplici. In primo luogo non tutti i cittadini sarebbero propensi alla coscrizione di Primavera che spedirà 135 mila giovani alla leva dell'esercito. In secondo luogo in Russia è in corso una segreta mobilitazione di guerra totale all'Ucraina che farebbe mettere così in moto Putin.

"Molotov contro l'ufficio arruolamento militare". Ammutinamento o sabotaggio, il rogo che terrorizza il Cremlino | Video



Basti pensare all'ultimo incendio, il sesto dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a Nizhnevartovsk, nella Siberia Occidentale, dove due uomini hanno lanciato sette molotov contro la vetrata dell'ufficio di leva.Verstka.media, il sito d'informazione, ha pubblicato la testimonianza di una moglie di un impiegato della metropolitana di Mosca. La donna ha riferito di una strana riunione coi dirigenti, alla quale suo marito sarebbe stato costretto a partecipare. "Nell'incontro, verbalmente e senza doppi sensi, a tutti i dipendenti è stato ordinato di sottoporsi a una visita medica straordinaria per un eventuale invio in guerra in Ucraina. I suoi superiori facevano riferimento a non precisati decreti delle autorità della città di Mosca, del Ministero della Difesa e del governo. Quei documenti non sono stati mostrati, nessuno ha firmato niente. Ma hanno detto a mio marito che la dirigenza era stata obbligata a destinare un certo numero di "volontari" alla possibile chiamata al combattimento" ha spiegato la moglie, aggiungendo che nel caso si fossero rifiutati, sarebbero stati licenziati.

Sembrerebbe che anche nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk e in Crimea siano state segnalate delle mobilitazioni sottotraccia. I capi delle Repubbliche hanno emesso decreti per la mobilitazione generale, riferendo che le imprese sarebbero tenute a inviare il 50% dei lavoratori maschi in età di leva. Subito sono giunte segnalazioni di uomini catturati per strada, rapiti da casa e dal lavoro. Il Cremlino non si esprime al riguardo.

