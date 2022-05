Khodaryonok, il colonnello russo umilia Putin: “Con che armi combattiamo”, il motivo della disfatta

11 maggio 2022 a

I propagandisti di Vladimir Putin hanno iniziato a criticare apertamente l’esercito russo. Anche i più fedeli e accaniti sostenitori del Cremlino non riescono più a ignorare la portata dei fallimenti in Ucraina. Un caso che sta facendo particolarmente rumore è quello di Mikhail Khodaryonok, colonnello russo in pensione che di recente è stato ospitato sulla tv di Stato Rossija-1. “Una mobilitazione generale delle forze russe - ha dichiarato - non riuscirebbe a trasformare la guerra in favore di Mosca”.

Il motivo è semplice, e lo ha spiegato proprio Khodaryonok: l’esercito russo è dotato di attrezzature vecchie, non in grado di competere con le armi della Nato, e ha anche un problema di uomini che impedisce di formare nuove unità. L’ex colonnello russo sta facendo discutere molto in tutta la Russia, dato che è a dir poco insolito sentire delle critiche così nette all’esercito russo, e quindi a Putin, tra l’altro in diretta televisiva. Khodaryonok ha anche dichiarato che la Russia sta “lottando per reintegrare le sue colossali perdite in Ucraina” e ha aggiunto che il Cremlino ha difficoltà pure nel reperire piloti e aerei da inviare sul campo di battaglia.

Quindi da questo punto di vista l’Ucraina sarebbe avvantaggiata, essendo rifornita costantemente con armi di ultima generazione dagli alleati occidentali: “Non abbiamo armi e attrezzature moderne nelle nostre riserve - ha sottolineato Khodaryonok - mandare persone armate con armi del passato in una guerra del 21º secolo per combattere contro le armi Nato non è la cosa giusta da fare”. Chissà come ha reagito Putin quando è venuto a conoscenza delle dichiarazioni in diretta tv di un suo ex colonnello…

