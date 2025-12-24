Libero logo
Cremlino, lo spot di Natale umilia la Ue: "Tutta colpa di Putin"

mercoledì 24 dicembre 2025
Mosca deride ancora l'Europa. E questa volta lo fa con uno spot andato in onda sulla tv russa. La pubblicità, ambientata nelle case degli europei addobbate a festa per il Natale, fa riferimento a quello che i russi definiscono l'abitudine di attribuire a Vladimir Putin tutte le responsabilità di ogni crisi. E all'interno del video ci sono Ursula Von der Leyen, Zelensky vestito da Babbo Natale coi colori dell'Ucraina che ruba i regali di Natale dalle case, Piers Morgan e tutti coloro considerati ostili al mondo russo.

"È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati: Rt fa gli auguri ai residenti dei paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale", è il messaggio che introduce il video. La sequenza scorre tra scene di vita quotidiana dove si vedono le famiglie affrontare i soliti problemi: bollette, pressione fiscale, flussi migratori, labirinti burocratici. Per ciascuno di questi temi, ecco il ritornello: "È tutta colpa di Putin!".

D'altronde che lo zar non abbia grande stima per l'Ue non è una sorpresa. Solo qualche settimana fa il presidente russo paragonava gli europei a dei "porcellini". Queste le sue parole: "I maialini europei si sono immediatamente accodati alla precedente amministrazione americana, sperando di trarre profitto dal crollo del nostro Paese". Ma, aveva promesso: "Se l’Ucraina e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche". 

