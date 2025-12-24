Mosca, un'altra autobomba: chi sono i due morti, Putin sotto assedio

Due agenti della polizia stradale russa sono morti in seguito all’esplosione di un’auto avvenuta nella notte a Mosca, nella stessa zona dove pochi giorni fa era stato ucciso il generale dell’esercito Fanil Sarvarov. A confermarlo è stato il Comitato Investigativo Russo, che ha reso noto il decesso dei due poliziotti dopo il ricovero in ospedale.

L’esplosione si è verificata in via Yaseneva, non lontano da una stazione di polizia. Secondo le prime informazioni diffuse, i due agenti erano intervenuti sul posto quando l’auto è saltata in aria. In un primo momento le autorità avevano comunicato che i feriti erano stati trasportati in ospedale, ma successivamente è arrivata la conferma ufficiale della loro morte.

Sulle cause dell’esplosione restano aperte diverse ipotesi. I media riferiscono che, secondo una prima ricostruzione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo all’interno del veicolo. Un’altra versione, invece, sostiene che l’ordigno fosse stato collocato vicino all’auto e che sia esploso nel momento in cui gli agenti sono saliti a bordo.