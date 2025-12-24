Libero logo
Mosca, un'altra autobomba: chi sono i due morti, Putin sotto assedio

mercoledì 24 dicembre 2025
Mosca, un'altra autobomba: chi sono i due morti, Putin sotto assedio

Due agenti della polizia stradale russa sono morti in seguito all’esplosione di un’auto avvenuta nella notte a Mosca, nella stessa zona dove pochi giorni fa era stato ucciso il generale dell’esercito Fanil Sarvarov. A confermarlo è stato il Comitato Investigativo Russo, che ha reso noto il decesso dei due poliziotti dopo il ricovero in ospedale.

L’esplosione si è verificata in via Yaseneva, non lontano da una stazione di polizia. Secondo le prime informazioni diffuse, i due agenti erano intervenuti sul posto quando l’auto è saltata in aria. In un primo momento le autorità avevano comunicato che i feriti erano stati trasportati in ospedale, ma successivamente è arrivata la conferma ufficiale della loro morte.

Sulle cause dell’esplosione restano aperte diverse ipotesi. I media riferiscono che, secondo una prima ricostruzione, una o più persone sconosciute avrebbero lanciato un ordigno esplosivo all’interno del veicolo. Un’altra versione, invece, sostiene che l’ordigno fosse stato collocato vicino all’auto e che sia esploso nel momento in cui gli agenti sono saliti a bordo.

La notizia dell’esplosione ha iniziato a circolare sui social network intorno all’una di notte, ora di Kiev. Testimoni parlano di almeno due detonazioni distinte e di un rapido intervento delle squadre di emergenza, giunte sul posto insieme alle forze di sicurezza.

Secondo quanto riportato da Rbc Ukraine, sui social media è comparso anche un racconto diretto dell’accaduto: "Inizialmente, una persona sconosciuta ha lanciato un ordigno esplosivo attraverso il finestrino dell'auto. Testimoni hanno riferito di aver visto due persone fuggire". Le autorità russe hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’attacco e verificare eventuali collegamenti con l’attentato che, il 22 dicembre, aveva colpito il generale Sarvarov nella stessa area della capitale.

