Ucraina, la guerra in diretta. L'ordine da Washington: "Cosa dovete fare con Shoigu". I servizi danno il via all'intelligence "calibrata": che cosa significa

12 maggio 2022 a

a

a

La guerra è entrata nel suo 77esimo giorno. Sul piano diplomatico va registrato l’incontro tra Draghi e Biden che ha avuto parecchie ripercussioni in Europa con l'Italia che chiede la pace tra Russia e Ucraina pur schierandosi in modo concreto dalla parte degli Stati Uniti. Il tutto con l'invio di armi a Kiev e lo schieramento di uomini a Est, a due passi dal terreno di scontro. Proseguono intanto i contatti tra Francia e Cina per trovare una soluzione alla crisi ucraina. Macron ha chiamato Xi Jiping per avere un sostegno forte nella richiesta di un cessate il fuoco. L'Ucraina ha annunciato lo stop del 30 per cento del gas che dalla Russia all'Europa per "causa di forza maggiore".



Ore 6.59 Von der Leyen: "La Russia è minaccia all’ordine mondiale"

Nuove forti critiche alla Russia dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "È la minaccia più diretta" all’ordine internazionale a causa della sua invasione dell’Ucraina.



04.30 Wp: da Usa intelligence calibrata, evitare tensione con Mosca

Gli Stati Uniti, come hanno rivelato alcuni quotidiano statunitensi, stanno fornendo all'Ucraina non solo armi e artiglieria ma anche molte informazioni di intelligence. Una mossa che viene vissuta come una provocazione da Mosca. E per evitare di innalzare il livello di scontro, riporta il Washington Post, l'intelligence fornita deve rispettare due divieti. Il primo è non dare informazioni dettagliate che aiuterebbero Kiev a uccidere figure russe di leadership, quali ad esempio il capo di stato maggiore Valery Gerasimov o il ministro della Difesa Sergei Shoigu. Il secondo è il divieto di fornire informazioni di intelligence che potrebbero aiutare l'Ucraina ad attaccare target russi fuori dai suoi confini del Paese.

Ore 2.30 02.28 Zelensky: difendere Ucraina è difendere Europa e Ue

"C'è chi è morto difendendo la nostra terra e difendere la nostra terra vuol dire difendere anche l'Europa", ha detto Zelensky intervenendo con un videomessaggio alla serata di gala dell'Atlantic Council in corso a Washington e che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. "Gli ucraini difendono la nostra terra e tutto il mondo. Ringraziamo per il sostegno e welcome to Ukraine".

Ore 1.55 01.53 Draghi: "Ucraina ha bisogno di piano Marshall"

"L'Ucraina ha bisogno di un piano Marshall per la ricostruzione": a dirlo è stato il premier Mario Draghi nel suo discorso per il premio dell'Atlantic Council a Washington (leggi per approfondire). La guerra in Ucraina "minaccia la nostra prosperità e la nostra sicurezza energetica. Ma come ha fatto tante volte nella sua grandiosa storia - ha detto il premier - l'Italia ha ripreso slancio e siamo pronti a fare la nostra parte con gli europei e con gli alleati transatlantici per andare oltre questo momento tragico e ripristinare la pace"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.