Kiev, il video dell'orrore: prima le chiacchiere, poi si voltano e li ammazzano sparando alle spalle

13 maggio 2022 a

a

a

Ecco il video pubblicato dalla Cnn , la celebre emittente statunitense, che mostra cinque soldati russi che fanno irruzione in una concessionaria di auto alle porte di Kiev. I militari hanno iniziato a sparare a raffica, senza un motivo apparente, contro due civili disarmati. Queste scene risalgono a circa un mese fa, precisamente al 16 marzo 2022 .

Diretta "Tre settimane dopo, la verità sul Donbass": il report esplosivo del generale Berrier, ciò che Mosca ha taciuto



Proprio in quel periodo, l'esercito di Mosca aveva attuato una serie di combattimenti volti a distruggere la strada che è una delle principali arterie dell'Ucraina. Tali filmati, ripresi dalla videosorveglianza della concessionaria, sono ora sotto sequestro e verranno quindi analizzati dettagliatamente dai procuratori ucraini. Nel filmato si vedono chiaramente i soldati russi che tentano di distruggere le vetrate e che sparano alle serrature.

Ecco il video dell'aggressione diffusa dalla Cnn:

"Mi sarei divertita. Se fossi stata lì...": intercettazioni, l'orrore della madre del torturatore russo



Si vede poi una delle vittime, il proprietario, avvicinarsi con le mani alzate, facendosi poi perquisire dai soldati. Subito dopo si vede arrivare anche il guardiano, al quale tocca la stessa sorte. Dopo un breve scambio di parole, i soldati si allontanano mentre i due civili si dirigono verso il posto di guardia dell'attività. È proprio in questo momento che almeno due soldati aprono il fuoco e sparano ai due uomini alle spalle. In un secondo piombano a terra. Le vittime sono state identificate dalla Cnn : uno era il proprietario della concessionaria, luogo del delitto. La famiglia di quest'ultimo ha espressamente chiesto di non essere nominata. Mentre l'altro uomo era Leonid Oleksiyovych Plyats , 68enne che vi lavorava come guardia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.