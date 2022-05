Payton Gendron, l'agghiacciante "legame" tra lo stragista di Boston e il battaglione Azov: la foto

15 maggio 2022 a

a

a

Strage a Boston: Payton Gendron, 18 anni, ha ucciso dieci persone. Il killer, un suprematista bianco, ha aperto il fuoco a caso in un supermercato di un quartiere a maggioranza afroamericana, uccidendo dieci persone. Dunque, dopo la mattanza, si è costituito. Per inciso, Gendron ha trasmesso la diretta del massacro sui social.

"Chi si nasconde nella fonderia Azovstal, perché la Nato è terrorizzata": Marc Innaro, indiscrezioni pesantissime

L'assassino aveva anche redatto un manifesto in cui "spiegava" la sua strage. E in quel manifesto vi è un particolare inquietante: campeggia infatti una versione alterata del Sole nero, ossia un simbolo nazista utilizzato anche in uno degli stemmi del battaglione Azov. Si tratta di un'icona che ricorda un sole e una ruota, che fu usata nella Germania nazista e da altri gruppi neonazisti.

"Putin non salverà la faccia: per quello che ha fatto...". Zelensky da Bruno Vespa: cannonate allo zar

E nella sua versione in bianco, il "Sole nero" era all'interno dell'emblema ufficiale adottato fino all'agosto 2015 dal battaglione Azov, quando lo stemma fu eliminato per adeguarsi a una legge che vietava l'adozione di simboli nazisti in Ucraina. A spiegare la vicenda, con una serie di tweet, Kevin Rothrock, caporedattore di Meduza, una testata indipendente russa. Rothrock ricorda come Azov, anche se ha dismesso lo stemma ormai da sette anni, su alcune uniformi continua ad adottarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.