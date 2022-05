Vladimir Putin malato, "ricovero d'urgenza". Le sue condizioni: "Pronti i sosia e i video registrati"

16 maggio 2022 a

Sono sempre più pesanti le conferme sulla presunta malattia di Vladimir Putin, che sarebbe stato ricoverato d’urgenza per un ulteriore deterioramento delle sue condizioni. D’altronde alla parata del 9 maggio il presidente russo non è parso in gran forma, tra la gamba destra trascinata, il braccio storto, il viso pallido ed evidenti segni di stanchezza. Dietro tutto ciò c’è davvero una malattia riconducibile a un tumore del sangue? Tutte le voci vanno in questa direzione, ma adesso La Stampa aggiunge il carico.

Alcune fonti hanno rivelato che esistono prove secondo cui Putin, circa una settimana fa, sia stato portato in clinica di corsa e in piena notte perché stava molto male. Il Cremlino ha più volte smentito categoricamente che il presidente sia malato, ma il deterioramento delle sue condizioni è stato documentato da esperti di tutto il mondo. Per quanto concerne il presunto ricovero d’urgenza, non è chiaro se Putin sia già stato operato: La Stampa fissa oggi la deadline per l’operazione, prevista di notte e affidata a specialisti russi che hanno superato controlli su “diversi livelli”.

Sempre secondo le fonti interpellate da La Stampa, il Cremlino avrebbe anche messo a punto nei minimi dettagli il piano per coprire l’assenza del presidente: due sosia sarebbero già stati istruiti per occuparsi delle apparizioni in pubblico qualora sia necessario. Per il resto sono già stati “confezionati” video in cui Putin partecipa alle riunioni e svolge il suo lavoro come se nulla stesse succedendo. Soltanto pochi giorni fa era stato diffuso da New Lines un audio rubato a un presunto oligarca russo, che a telefono sosteneva che i problemi di salute manifestati da Putin sono collegati a un tumore del sangue.

