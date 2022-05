Ucraina, "non riesci a camminare?": ammazzato. Generale elimina suo soldato, Zolkin vuota il sacco

17 maggio 2022 a

"Non riesci a camminare?": gli ufficiali russi starebbero uccidendo i propri soldati feriti sul campo. Il racconto agghiacciante arriva dalle truppe dell'intelligence dell'esercito catturate dagli ucraini nei giorni scorsi. I russi, a quanto pare, preferirebbero disfarsi dei militari colpiti piuttosto che curarli e aiutarli a rimettersi in sesto. In un caso, per esempio, il comandante avrebbe chiesto a un soldato se riuscisse a camminare e quando l'uomo gli ha risposto di no, lui lo avrebbe ucciso.

Un ufficiale, in particolare, sarebbe stato accusato di aver ucciso personalmente molti dei suoi uomini mentre si trovavano a terra ed erano gravemente feriti. "Quattro o cinque sono morti in questo modo. Avrebbero potuto essere salvati, aiutati, portati fuori di lì. Lui invece li ha semplicemente uccisi a colpi di arma da fuoco", hanno raccontato i prigionieri di guerra al giornalista ucraino Volodymyr Zolkin, come riporta il Sun. In ogni caso non è ancora chiaro dove siano avvenute le presunte sparatorie in Ucraina.

Nel frattempo il governatore di Kharkiv ha affermato che ieri le truppe ucraine hanno respinto gli uomini di Vladimir Putin in Russia. Un abitante del villaggio ha raccontato di essere sopravvissuto a un colpo di pistola in faccia e poi di essere stato sepolto vivo con i suoi fratelli morti in una fossa a Vyshneve, vicino a Kiev.

