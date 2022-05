Ucraina, il combattimento aereo mozzafiato: 3 jet abbattuti, "la mossa infernale" ad alta quota

17 maggio 2022 a

a

a

Una battaglia nei cieli senza precedenti. Un vero e proprio combattimento in perfetto stile Top Gun. Ma questo purtroppo non è un film, si tratta della guerra sui cieli dell'Ucraina. Da un lato la contraerea di kiev dall'altro i jet russi che piombano sulle città ucraine per bombardarle. Qualche giorno fa le truppe di Zelensky hanno abbattuto in un colpo solo tre caccia russi Su-30. Una batosta non da poco per l'armata dello zar che ha perso in sole 24 ore circa 120 milioni di dollari. I Sukhoi Su-30M sono dei caccia biposto piuttosto simili agli F-15e americani.

"Sto venendo a prendere la tua anima...". La frase choc che terrorizza i russi (e Putin)

Ha in "pancia" bombe AB-500, KAB-500KR e KAB-1500KR, pacchetti di razzi da 80 mm e 130 mm e razzi S-25 da 250 mm. Come riporta ilMessaggero, dall'inizio del conflitto, l'esercito di Kiev sostiene di aver abbattuto almeno 200 aerei russi. E questo quadro viene confermato da analisti come Sergej Sumlenny: "L’esercito ucraino ha abbattuto il duecentesimo aereo da guerra russo - ha detto - il velivolo più economico costa circa 25 milioni di dollari. Quindi il costo complessivo delle perdite, considerando solamente gli aerei da guerra, ha raggiunto almeno i 5 miliardi".

Jet e sottomarini, Finlandia e Svezia nella Nato: ecco cosa cambia, impensabili scenari bellici

Il segnale è chiaro: Vladimir Putin non ha ancora conquistato la supremazia nei cieli e di fatto nonostante lo sforzo bellico sul fronte dell'aviazione subisce ancora perdite importanti. Gli ucraini infatti hanno rafforzato le loro linee antiaeree e di fatto vanno a bersaglio più facilmente. Fondamentale l'uso dei sistemi missilistici S-300 a lungo raggio. Una vera e propria arma nascosta dell'esercito di Kiev che permette di intercettare gli aerei nemici anche a grande distanza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.