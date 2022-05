Sottomarino scomparso nel Mediterraneo: "Sparito nel nulla", il sospetto sul nuovo "Ottobre Rosso"

17 maggio 2022 a

Caccia a Ottobre Rosso nel Mediterraneo? Tutto è possibile. I movimenti delle unità navali russe nel mare di casa nostra va avanti zenza sosta ormai da mesi. Ma un episodio di fatto sta attirando l'attenzione della nostra intelligence e di diversi settori della Nato: è sparito un sottomarino nucleare russo proprio nel Mare Nostrum. Una circostanza accertata da diversi esperti. Del resto la presenza di un sottomarino nucleare nel Mediterraneo era stata segnalata parecchie settimane fa. Poi il silenzio. Il nulla. Il sottomarino infatti non è stato più avvistato e la sua posizione non è più stata registrata. Va detto che questi tipi di imbarcazioni possono stare in immersione per diversi mesi cercando di sfuggire alle rilevazioni satellitari.

Ma attenzione: il sottomarino "sparito" sarebbe in "buona compagnia". Infatti insieme al sottomarino russo, proprio nei pressi delle ultime coordinate registrate, ci sarebbero anche altri due sottomarini, uno americano e l'altro britannico. Il tutto in un gioco di spionaggio senza precedenti. Il Mediterraneo non è mai stato così affollato forse dalla seconda guerra mondiale.

Da segnalare infatti la presenza della Fregata "Ammiraglio Grigorovich" che nell'Egeo controlla tutti gli accessi al Bosforo. Una mossa che, attenzione, va legata nel doppio gioco della Turchia che si espressa nettamente a sfavore di Svezia e Finlandia nella Nato e che di fatto a volte può strategicamente appoggiare alcune mosse dei russi. Avallare la presenza di una fregata russa all'imbocco del Bosforo è di certo una mossa piuttosto rischiosa per la tenuta stessa dell'alleanza atlantica.



