Ucraina, "Sono spariti i jet". Il mistero nei cieli, che cosa fanno i caccia quando scatta l'inferno ad alta quota

Dopo il mistero del sottomarino scomparso nel Mediterraneo, di fatto scatta anche il giallo dei jet russi che non si trovano più. Partiamo da una premessa: il rapporto tra l'aviazione russa e quella ucraina è di 15 a 1. Ma di fatto nei cieli del teatro di guerra si trovano pochissimi caccia russi in volo. Di fatto da quando è scattata la guerra gli ucraini si sono trovati davanti l'aviazione russa allo sbaraglio. In una prima fase i jet russi, come ricorda Repubblica, avanzavano senza sosta sulla testa degli ucraini. Poi la contraerea di Kiev si è fatta sempre più esperta e anche i piloti ucraini hanno preso le misure con attacchi sempre più aggressivi. Al punto che i russi hanno scelto la via della ritirata.

E così dalle parti di Mosca è caccia al responsabile. In cima alla lista c'è il capo di tutte le forze armate russe, il generale Gerasimov che di fatto non ha esperienza di combattimenti aerei e dunque poca propensione agli ordini per la gestione della aviazione. In questo contesto l'aviazione russa mostra una carenza di preparazione. Non c'è una coordinamento tra la guerra di terra e quella dei cieli. Altro punto: i radar volanti di Mosca sono rimasti a terra e dunque i caccia sono senza una guida precisa in volo. I Sukhoi 25 di fatto piazzano bombe a caso senza un mirino affidabile.

I caccia ucraini, secondo quanto detto dal pilota "Juice", sono molto più precisi: "Ci aspettavamo che i russi fossero di gran lunga meglio. Certo, noi non possiamo conquistare la superiorità aerea, ma neppure loro". Le scene alla "Top Gun" sono molto rare e di fatto, secondo gli ucraini, i jet russi evitano lo scontro diretto. Ma in questa fase a mancare è l'effetto sorpresa, totalmente azzerato dai radar ucraini che intercettano ogni movimento. I russi però non mollano e rincarano la dose: "Credete a noi, a qualsiasi ultimatum la flotta aerea saprà dare risposta". Ma al momento la guerra dei cieli se non è persa, ha il sapore di un imbarazzante pareggio.

