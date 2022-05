Ucraina, la guerra in diretta. La velina dei servizi segreti: "Che cosa preparano i russi", la mossa (azzardata) dei comandanti "sotto pressione"

20 maggio 2022 a

La guerra non si ferma. Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, ha lanciato un appello per quanto sta accadendo nel Donbass. "Si tratta di un inferno", ha affermato il numero uno di Kiev. Intanto il governatore di Donetsk denuncia l'uccisione di cinque civili da parte dell'esercito russo. La guerra a quanto pare è destinata a durare ancora a lungo e da Kiev Zelenky parla di un conflitto sanguinoso che raggiungerà l'apice delle atrocità proprio nella sua fase finale. Da segnalare infine le parole del vicecomandante del battaglione Azov che ha smentito una resa e l'abbandono dell'acciaieria Azovstal.

Ore 08.14 I comandanti russi "sotto pressione per i risultati": ma si stanno riposizionando

"La tenace resistenza ucraina a Mariupol dall’inizio della guerra significa che le forze russe nell’area devono essere riequipaggiate e ristrutturate prima che possano essere ridistribuite efficacemente. Questo può essere un processo lungo se eseguito a fondo", ma "avverrà, per rinforzare le operazioni in Donbass". Lo ha riportato l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano, notando che "i comandanti russi sono sotto pressione per raggiungere risultati operativi".

Questo "significa che probabilmente la Russia ridistribuirà rapidamente le proprie forze senza un’adeguata preparazione, il che rischia un ulteriore logoramento delle forze".

07.25 Gb: dopo Mariupol Mosca rafforzerà l'avanzata nel Donbass

"È probabile che ben 1.700 soldati ucraini dell'acciaieria Azovstal si siano arresi. Un numero imprecisato di forze ucraine rimane all'interno della fabbrica. Una volta che la Russia si sarà assicurata Mariupol, è probabile che sposterà le proprie forze per rafforzare le operazioni nel Donbass". È l'ultimo aggiornamento sul campo dell'intelligence britannica in merito all'invasione russa dell'Ucraina.



Ore 6.55 Onu, 90% popolazione ucraina rischia di finire in povertà

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha avvertito che il 90% delle persone in Ucraina potrebbe finire in povertà, se la Russia continuerà il suo assalto. "Stiamo parlando di nove ucraini su 10 che cadranno in povertà, se questa guerra continuerà fino alla fine dell’anno", ha affermato il vice rappresentante dell’Undp in Ucraina, Manal Fouani citato da Bbc.



Ore 3.50 Zelensky, fase finale della guerra sarà la più sanguinosa

"La fase finale è la più difficile e la più sanguinosa. Non possiamo permetterci di dire che la guerra è finita". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi, in una conversazione con alcuni studenti ucraini, stando a quanto riportato dal Kiev Independent.

Ore 2.00 Governatore Donetsk, cinque civili uccisi sei feriti

Cinque civili ucraini uccisi e altri sei feriti dall'esercito russo, ieri, nell'Oblast di Donetsk. E' il bilancio tracciato dal governatore, Pavlo Kyrylenko, in un post su Facebook.



Ore 00.30 Zelensky, c'è l'inferno nel Donbass e non è un'esagerazione

Nel consueto messaggio serale, il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha dato una terribile valutazione della situazione nel Donbass. "C'è l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto Zelensky come riporta il Guardian. "Il brutale e assolutamente inutile bombardamento di Severodonetsk, con 12 morti e decine di feriti in un solo giorno. I bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo: tutto questo non è solo ostilità bellica", ha detto il leader ucraino.

