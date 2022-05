Bucha, "cammina a destra putt***": poi la ammazza insieme ad altri 8 civili, il video dell'orrore

20 maggio 2022 a

Un nuovo video inedito pubblicato dal New York Times mostra le atrocità commesse dalle forze militari russe a Bucha. Un filmato mostra un gruppo di civili ucraini in fila, costretti a marciare in una strada della cittadina alle porte di Kiev con il fucile puntato contro. Alcuni sono curvi, e con la mano si aggrappano alla cintura dell'uomo davanti a loro. Altri hanno le mani sulla testa. Le riprese delle telecamere di sicurezza riprendono la scena il 4 marzo scorso.

In tutto, ci sono nove persone. Gli ostaggi sono poi costretti a mettersi a terra, come segnala un secondo filmato, datato sempre il 4 marzo, girato da un testimone in una casa vicina. Fra loro, è ben visibile un civile con una felpa azzurra. "È l'ultima volta che questi uomini vengono visti vivi", si legge sul Nyt. "'Cammina a destra, putt***', ordina loro uno dei soldati".

"Gli uomini sono costretti a terra, incluso uno che indossa una felpa con cappuccio azzurra. Il video finisce. Ma otto testimoni hanno raccontato al Times cosa è successo dopo. I soldati hanno condotto i prigionieri dietro un vicino edificio che i russi avevano trasformato in una base improvvisata. Ci sono stati degli spari. I prigionieri non sono tornati". Le riprese di un drone il giorno successivo mostrano i corpi senza vita, fra cui uno con una felpa azzurra.

Il video pubblicato sul New York Times testimonia l'esecuzione di nove civili ucraini

Le vittime si erano unite alle forze di difesa territoriale pochi giorni prima della loro esecuzione. Quasi tutti vivevano a poca distanza dal punto in cui sono stati uccisi.

