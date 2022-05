Ucraina, la guerra in diretta. Biden: "La Russia deve pagare un prezzo a lungo termine"

23 maggio 2022 a

Nel giorno di guerra in Ucraina numero 90, obiettivi puntati sul Donbass, dove la Russia sta facendo partire un massiccio attacco. La presa di Mariupol, con la resa degli ultimi resistenti del Battaglione Azov nel bunker delle acciaierie Azovstal, non ha segnato una tregua, come suggerito da chi sperava in una ripresa dei negoziati per arrivare almeno a un cessate il fuoco. Al contrario, ha dato nuovo vigore all'offensiva del Cremlino, che punta a prendersi tutto l'Est del Paese per poi, eventualmente, sedersi a un tavolo in posizione di forza.



Ore 8.53: "Vittime russe come in Afghanistan"

Il bilancio di vittime russe nella guerra in Ucraina in tre mesi è "simile" a quello patito dall'Unione Sovietica in nove annui di guerra in Afghanistan. Lo dice l'intelligence britannica. Le colpe - secondo gli 007 di Londra - sono da attribuire a "una combinazione di tattiche di basso livello, copertura aerea limitata, mancanza di flessibilità e un approccio di comando pronto a ripetere gli stessi errori". Per questo "l'insoddisfazione pubblica" per la guerra potrebbe aumentare in Russia poiché il numero di vittime in Ucraina continua ad aumentare.

Ore 8.42: Biden, "La Russia deve pagare un prezzo a lungo termine"

Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato oggi a Tokyo che la Russia "deve pagare un prezzo a lungo termine" per "la barbarie" in Ucraina, facendo riferimento alle sanzioni imposte a Mosca da Stati Uniti e alleati. "Non si tratta solo dell'Ucraina", ha sottolineato Biden alla stampa, perché se "le sanzioni non venissero mantenute, quale segnale si manderebbe alla Cina sul costo di un tentativo di prendere Taiwan con la forza?".

Ore 8.41: Fmi, "Siamo di fronte alla più grande sfida dalla Seconda Guerra mondiale"

L'economia globale si trova ad affrontare forse la "piu' grande prova dalla seconda guerra mondiale". Lo ha detto il numero uno dell'Fmi Kristalina Georgieva, mentre inizia oggi a Davos il World Economic Forum. L'invasione russa sta "devastando vite umane, trascinando giu' la crescita e facendo salire l'inflazione", ha ricordato, esortando i Paesi a non "arrendersi alle forze della frammentazione geoeconomica che renderanno il nostro mondo più povero e più pericoloso". L'avvertimento della Georgieva è giunto mentre l'Ucraina ha intensificato il tentativo di dare ai suoi cittadini la speranza di un futuro, se la guerra sarà vinta, con un pacchetto di aiuti alla ricostruzione da 1 miliardo di dollari, finanziato dalla confisca dei beni russi congelati. L'Fmi invita quindi gli Stati a dare priorità a quattro misure per ripristinare la fiducia globale: ridurre le barriere commerciali, promuovere la cancellazione del debito per i Paesi vulnerabili, modernizzare i sistemi di pagamento transfrontalieri e affrontare la trasformazione in energia verde.

Ore 8.03: "Truppe russe rafforzano il regime di polizia a Kharkiv"

L'esercito russo sta rafforzando il regime di polizia, i posti di blocco e le fortificazioni nelle strade di accesso alla regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "In direzione di Slobozhansky, il nemico, mediante le unita' della 6a armata del distretto militare occidentale e della flotta baltica, sta combattendo per mantenere le frontiere precedentemente occupate", si legge nel comunicato.

Ore 7.40: Gaidai, "la Russia usa tattiche da terra bruciata a Lugansk

Serhiy Gaidai, il governatore di Lugansk, ha dichiarato in un'intervista alla televisione locale che la Russia sta usando tattiche di "terra bruciata" nella regione e che Sievierdonetsk è stata attaccata da "quattro direzioni separate" sebbene le forze russe non siano riuscite a fare irruzione in città.

Ore 7.20: Zelensky, "Fino a 100 ucraini muoiono ogni giorno nell'Est Ucraina"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato, nel suo ultimo discorso alla nazione, che da 50 a 100 ucraini muoiono ogni giorno sul fronte orientale della guerra. I combattimenti più pesanti si concentrano intorno alle città gemelle di Sievierdonetsk e Lysychansk a Lugansk.

Ore 5.51: Usa-Giappone per Kishida "la Russia minaccia l'ordine globale"

"L'aggressione russa dell'Ucraina mina le fondamenta dell'ordine globale". Lo ha detto il premier giapponese Fumio Kishida al termine dell'incontro appena concluso a Tokyo con il presidente Joe Biden.

Ore 5.34: Biden a Tokyo, "nuovo patto Indo-Pacifico"

Il presidente Joe Biden è pronto a lanciare un nuovo patto Indo-Pacifico dopo la crisi legata all'invasione russa in ucraina. Lo ha detto il capo della Casa Bianca nell'incontro in corso a Tokyo con il primo ministro giapponese Fumio Kishida. Parlando dei "nuovi accordi", Biden ha detto che ci saranno "benefici concreti" per le popolazioni in tutta la regione. Il presidente ha indicato una stretta collaborazione nel campo del commercio digitale, l'energia pulita, le protezioni per i lavoratori e le misure anti-corruzione: Quello di un "percorso comune" dei Paesi della regione con gli Stati Uniti rappresenta l'ultimo passo di Washington per garantire relazioni più ampie e una maggiore influenza americana, per contrastare la pressione della Cina nell'area.

Ore 5.03: Pentagono, "nessuna decisione sull'invio di forze speciali all'ambasciata di Kiev"

Il dipartimento della Difesa Usa ha riferito di non aver "ancora assunto alcuna decisione" in merito alla possibilità di mobilitare le forze speciali per il presidio dell'ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Lo ha riferito il Pentagono tramite una nota, aggiungendo di essere in "stretto contatto con il dipartimento di Stato" in merito "ai potenziali requisiti di sicurezza ora che sono riprese le attività dell'ambasciata a Kiev". Il quotidiano Wall Street Journal ha anticipato ieri, 22 maggio, che l'amministrazione del presidente Joe Biden sta valutando il ricorso alle forze speciali per garantire una maggiore sicurezza della sede diplomatica nella capitale dell'Ucraina. Fonti anonime citate dal quotidiano precisano che l'eventuale invio di militari statunitensi a Kiev avrebbe la sola funzione di garantire la sicurezza dell'ambasciata; al momento, il piano non sarebbe ancora stato posto all'attenzione del presidente Biden.

Ore 1.31: Zelensky, "tra Ucraina e Polonia relazioni finalmente sincere"

"Sono lieto di notare che le relazioni ucraino-polacche sono finalmente su una base completamente pulita e sincera, senza litigi e vecchi conflitti. Questo è un risultato, una conquista storica delle nostre nazioni. E voglio che la fratellanza tra ucraini e polacchi sia preservata per sempre. Come ho detto oggi ai deputati: perché la nostra unità, l'unità di ucraini e polacchi, sia un valore costante che nessuno violerà", le parole di Zelensky nel video sull'aggiornamento dell'andamento della guerra in Ucraina.

