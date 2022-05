Mette la mano nel recinto del leone, una fine orribile davanti alle telecamere

23 maggio 2022 a

a

a

"Mai svegliare il can che dorme", nesun detto fu più giusto per l'ultima vicenda avvenuta in Giamaica. Un uomo esibizionista ha infastidito un leone rinchiuso in gabbia in uno zoo situato a Santa Cruz. Il video pubblicato su Twitter è diventato virale e mostra l'uomo disturbare l'animale ripetutamente finché questo, stanco, si è ribellato e gli ha addentato un dito non lasciandolo più andare.

Aereo sotto attacco: i passeggeri nel panico fuggono. Cos'è entrato a bordo, roba mai vista | Video



Il fatto è avvenuto di fronte a 15 visitatori che, scioccati dalla scena, sono rimasti immobili a guardare. L'uomo, irresponsabile, è il guardiano dello zoo che pensando di essere al sicuro, ha iniziato ad infastidire il leone il quale ringhiava agitato. Quando è riuscito a mordergli il dito tutti i presenti pensavano che fosse un teatrino studiato ad hoc. Una testimone traumatizzato ha dichiarato al Jamaica Observer: "Quando è successo, ho pensato che fosse uno scherzo. Non mi rendevo conto della gravità della cosa perché è il loro lavoro mettere su uno spettacolo. Ovviamente quando è caduto a terra tutti hanno capito che era una cosa seria. Tutti hanno iniziato a farsi prendere dal panico".

Ecco il video del terribile scontro pubblicato su Twitter:

Un cinghiale non si può adottare? È una discriminazione

Stando alle dichiarazioni della donna il leone avrebbe tolto l'intera pelle e la prima falange dal dito del guardiano. Quest'ultimo, dopo essere riuscito a liberarsi dalle grinfie del leone, è caduto a terra. Una volta rialzatosi si è diretto verso l'auto e il suo volto non ha lasciato trasparire nessuna emozione. I rappresentanti dello zoo hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell'incidente, ma la Jamaica Society for the Prevention of Cruelty of Animals ha confermato che stanno indagando al riguardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.