Volodymyr Zelensky-choc, la terrificante profezia sull'Europa: "Dovete capire che morirete"

Praole pesanti, durissime, inquietanti, quelle di Volodymyr Zelensky. Parole, quelle pronunciate dal premier ucraino, mentre era in collegamento con la Casa ucraina di Davos. Una frase ad effetto, con l'obiettivo di suscitare quelle forti reazioni che da che è iniziato il conflitto è sempre stato in grado di catalizzare e generare.

"Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato devono capire che in caso di sconfitta dell’Ucraina, la Russia andrà avanti e i suoi cittadini moriranno. Per evitare che ciò accada, dobbiamo sostenere l’Ucraina ora", ha tuonato Zelensky, profetizzando dunque un'ulteriore avanzata degli invasori russi in paesi limitrofi all'Ucraina. Le parole del premier sono state rilanciate dall'agenzia Ukrinform.

E ancora, Zelensky ha aggiunto: "L'Ucraina è una priorità, è qui, è al confine con la Russia che oggi ci attacca. Se cadiamo, se l'Ucraina non sopravvive, la Russia andrà avanti", ha ribadito. Quindi, il premier ucraino ha fatto i nomi dei paesi che, a suo giudizio, diverranno i prossimi fronti: "E poi saranno gli stati baltici, Estonia, Lituania, Lettonia. Sono piccoli Stati che da soli, anche se uniti a tre, non potranno difendere i valori di libertà e democrazia. E non dovranno dimostrare di essere membri della Nato. E gli Stati Uniti dovranno dimostrarlo", ha concluso Zelensky. Parole, come detto in premessa, durissime e inquietanti.

