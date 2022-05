Bill Gates e pandemia, agghiacciante sospetto della Gismondo: "Forse, grazie ai suoi soldi..."

24 maggio 2022 a

Maria Rita Gismondo, direttore di Microbiologia clinica e virologa dell'ospedale Sacco di Milano, ha sviluppato una riflessione su uno degli uomini più ricchi e influenti al mondo: Bill Gates. Il co-fondatore di Microsoft è sempre stato 'sensibile' al tema pandemia e soprattutto nell'argomento vaccini, tanto da diventarne quasi un profeta. In che senso? Gates aveva previsto che la pandemia poteva generare una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale. Non solo. Il manager americano a febbraio aveva predetto che ci sarebbe stata un'altra pandemia: "Sarà un'agente patogeno diverso la prossima volta".

La microbiologa si è quindi chiesta come mai Gates, che non c'entra nulla con agenti patogeni e Rna messaggero, possa aver previsto una pandemia di tali dimensioni. L'esperta ha innanzitutto premesso che possedere miliardi ed essere uno degli uomini più influenti al mondo non gli dà il permessi di poter parlare di qualsiasi cosa. Soprattutto di un argomento così delicato. "Quali competenze in ambito di sanità internazionale può vantare?" si è chiesta giustificatamente la Gismondo nella sua riflessione. A tutto c'è una risposta. Gates, insieme alla moglie, possiedono una fondazione a loro nome, la quale ha collaborato anche con il Wellcome Trust britannico che ha donato 300 milioni di dollari alla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. Si tratta di un programma per inviare vaccini ai Paesi più poveri del mondo.

"Sono proprio le sue possibilità economiche a concedergli accesso a informazioni negate ai più, che proprio grazie alla sua 'magnanimità' può muoversi senza problemi all'interno dell'Oms, come fosse casa sua" ha spiegato la virologa. Secondo l'esperta, quindi, Gates è potuto venire a conoscenza di determinati dettagli nascosti, in quanto ha il denaro e il potere che gli permettono di sfondare qualsiasi porta. Non si tratterebbe quindi di un veggente come molti pensano, solamente di uno degli uomini più ricchi al mondo.

