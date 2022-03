Bill Gates e le corna, l'ex moglie Melinda rompe il silenzio: "A volte mi sdraiavo sul pavimento e..."

03 marzo 2022 a

Un divorzio arrivato dopo 27 anni di matrimonio quello di Bill Gates e Melinda. La coppia, annunciando la separazione, ha sconvolto tutti gli Stati Uniti. Per la stessa Melinda l'allontanamento non è stato semplice. L'imprenditore, fondatore di Microsoft, ha più volte tradito la moglie. Ultima scappatella, secondo i beninformati, con una giovane ragazza che lavorava per la loro società. Eppure non sarebbe stato questo il motivo per cui la moglie ha deciso di porre fine alla lunga storia d'amore.

"Si era interrotto il rapporto di fiducia - ha confessato in un'intervista a Cbs Morning -. Credo sicuramente nel perdono, quindi ho pensato che avessimo risolto il problema. Non è successo un momento o una cosa specifica, è solo arrivato l’attimo in cui ho capito che per me non era salutare e non potevo fidarmi di quello che avevamo".

Per lei è stato tutt'altro che semplice: "Ho pianto per molti giorni. Ci sono state giornate in cui mi sdraiavo sul pavimento pensando: 'Come può essere? Come posso alzarsi? Come faccio ad andare avanti?' Ci sono stati giorni in cui ero arrabbiata. Questo fa parte del processo di lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi di avere per tutta la vita. Questa è roba dolorosa". Poi però Melinda ha capito che doveva riprendere in mano la sua vita. "Alla fine ho iniziato questo viaggio di guarigione e mi sento come se stessi iniziando ad arrivare dall'altra parte del tunnel. Ora mi sento come se stessi voltando pagina. È il 2022 e in realtà sono davvero entusiasta di ciò che accadrà e della vita davanti a me".

