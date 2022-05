Severodonetsk "accerchiata". Missili russi sui civili, immagini raccapriccianti

25 maggio 2022 a

Accerchiata e quasi irraggiungibile: Severodonetsk è diventata la nuova Mariupol. Su Twitter stanno diventando virali i video e le foto dei missili russi sulla cittadina considerata dall'esercito di Mosca uno snodo-chiave nell'avanzata, inesorabile, verso la conquista finale del Donbass. Tra i target, non solo obiettivi militari e strategici ma come spesso accade dal 24 febbraio, giorno dell'inizio della guerra, sotto il fuoco nemico cadono anche palazzi civili.

"Le forze della milizia popolare di Lugansk e quelle della Federazione Russa hanno accerchiato Severodonetsk", è l'annuncio di Andrei Marochko, ufficiale della Milizia popolare della Repubblica di Donetsk. Lo riporta la Tass. "Abbiamo chiuso ermeticamente questo insediamento da tre lati. Il movimento da Severodonetsk viene effettuato solo attraverso un unico ponte, che è anche sotto il nostro controllo. Pertanto, al momento possiamo dire che la città di Severodonetsk è in un accerchiamento operativo", ha spiegato.





Gli occupanti russi si concentrano sul Donbass e hanno radunato tutte le forze possibili nel Luhansk, la prossima settimana sarà cruciale per la regione. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare-regionale di Luhansk, Serhiy Haidai, in un briefing. A suo dire l'esercito russo sta bombardando a tappeto la regione e schiera un numero molto elevato di truppe, seppure non infinito. "Gli orchi si stanno esaurendo. Sono a prova di proiettile come tutti gli altri. L'unica cosa è che ce ne sono molti", ha affermato Haidai. Il governatore ha poi evidenziato che si stanno svolgendo pesanti combattimenti alla periferia di Severodonetsk, dove "la situazione è molto difficile", con bombe aeree che vengono sganciate sulla città e attacchi di artiglieria e lanciarazzi.

