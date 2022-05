Andrij Melnyk, la foto dell'ambasciatore ucraino contro l'Europa: "Armi..."

26 maggio 2022 a

L'Ucraina se la prende con l'Occidente. Nel mirino ci finisce l'invio di armi, o meglio, la lentezza dell'invio di armi. A far discutere è una foto rilanciata da Andrij Melnyk, ambasciatore ucraino in Germania. La foto pubblicata su Twitter, quella che mostra una lumaca con sopra un proiettile, è corredata dalla frase: "Armi per l'Ucraina in arrivo". Poi il commento dell'ambasciatore: "'Armi tedesche per l'Ucraina già in arrivo'. L'ho appena ricevuto per whatsapp da un membro del governo di Kiev. Bene La Russia non deve vincere la guerra".

Una vera e propria frecciata all'Europa e agli Stati Uniti. D'altronde il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha mai nascosto la necessità di ottenere sempre più armamenti e lo ha ribadito in videocollegamento con il parlamento lettone: "La Lettonia percepisce come sua la nostra lotta per la libertà. E ha ragione, perché in questo momento in Ucraina si decide il destino di tutti noi europei".

E ancora: "È la forza delle armi che la Russia ha lanciato nella guerra contro l’Ucraina e allo stesso tempo contro la libertà di tutti i suoi vicini, che determina ciò che dominerà l'Europa nei prossimi decenni. O sarà giustizia per ogni nazione, oppure la Russia potrà fare delle parole 'occupazione', 'repressione', 'deportazione' e simili il vocabolario principale dei diversi popoli", ha detto ringraziando poi la "Lettonia per la determinazione con cui vi siete schierati con la giustizia". Proprio in Germania e sempre sulle armi è nei giorni scorsi scoppiato uno scandalo. La Bild, che citava un documento riservato del ministero della Difesa tedesco, aveva rivelato che il Paese avrebbe sessanta veicoli da combattimento di fanteria Marder che non ha consegnato all'Ucraina.

