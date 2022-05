Olaf Scholz. "bastardo chi caz*** sei". Minaccia dalla tv russa: "Quando vi inceneriremo con l'atomica"

27 maggio 2022 a

Mentre sul campo di battaglia ucraino la Russia continua a sferrare attacchi per allargare il territorio del Donbass sotto il suo controllo, in patria la propaganda del Cremlino è sempre accesa e anche violenta a tratti. Soprattutto sulla tv di stato, dove si alternano politici, giornalisti e analisti che non perdono occasione per vomitare odio contro l’Occidente e i suoi leader. L’ultimo in ordine di tempo a finire nel mirino della propaganda russa è stato Olaf Scholz.

Il cancelliere tedesco ha denunciato l’imperialismo di Mosca al forum economico mondiale di Davos e ha assicurato che Vladimir Putin non vincerà la guerra né detterà le condizioni di pace, ma accetterà di negoziare una volta che avrà capito di non poter rompere le linee ucraine. Apriti cielo: tali parola a Mosca sono suonate come una minaccia, un affronto al quale rispondere con la massima violenza verbale. A farlo è stato Alexei Zhuravlev, deputato della Duma: dagli schermi della tv di stato russa il suo intervento è stato parecchio sopra le righe.

“Chi diavolo sei, bastardo?”, ha esclamato rivolgendosi idealmente al cancelliere tedesco. “Olaf Scholz - ha proseguito - ha annunciato che loro non possono accettare i termini dettati dalla Federazione Russa. Pensi che accetteremo le tue condizioni? Prova a indovinare… se non accetti i nostri termini, lo faremo con la forza. Scholz, dovresti saperlo”.

