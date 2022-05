Meghan Markle, raptus durante il bacio: "Lo stava soffocando", com'è ridotto il principe Harry

31 maggio 2022 a

Più si avvicina il Giubileo di Platino e più aumenta l’attenzione nei confronti dei duchi di Sussex. In particolare qualsiasi gesto di Meghan Markle viene vivisezionato dai tabloid britannici, che adesso la accusano di essere troppo “possessiva” con il principe Harry, tanto da “soffocarlo” anche mentre lo bacia. Addirittura sono stati interpellati degli esperti di linguaggio del corpo per arrivare a questa conclusione.

I duchi di Sussex hanno assistito a una partita di polo in California e quindi Meghan è stata particolarmente attenzionata: secondo gli esperti avrebbe mostrato un comportamento troppo “materno” nei confronti del marito. “Meghan ha adottato la modalità ‘comando, controllo, guida’, mettendo entrambe le mani attorno al viso di Harry mentre si baciavano”, ha dichiarato Judi James al Sun. Anche Paul Burrell, ex maggiordomo della principessa Diana, ha espresso preoccupazioni sul comportamento della Markle: “Pensavo che sarebbe stata una boccata d’aria fresca che avrebbe modernizzato la famiglia reale, ma che tipo di amore è questo?”.

“Dal suo linguaggio del corpo - ha proseguito - è sembrata soffocante”. Insomma, tutti contro Meghan, tanto per cambiare. Il principe Harry viene invece descritto come “disorientato” o addirittura come “un’anima perduta” che sarà “spaesata” adesso che tornerà nel Regno Unito per il Giubileo di Platino: “Sembrerà completamente fuori posto - ha dichiarato Burrell - e confuso”. Il timore dei tabloid britannici (o forse la speranza) è che i duchi di Sussex possano creare un caso durante le celebrazioni della Regina Elisabetta.

