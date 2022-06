Vladimir Putin, "occhi rossi e solchi profondi": conciato così in video-collegamento, voci impazzite al Cremlino

01 giugno 2022 a

Le condizioni di salute di Vladimir Putin continuano a essere passate sotto la lente di ingrandimento occidentale. Adesso hanno iniziato a occuparsene persino gli esperti del linguaggio del corpo, come Judi James che è stata interpellata dal Mirror per analizzare l’ultima uscita pubblica di Putin, che è intervenuto in video collegamento con Alexey Tsydenov, capo della Repubblica di Buriazia.

Stando alle ultime indiscrezioni, Putin sarebbe malato di cancro al pancreas e per questo presto dovrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Secondo l’esperta del linguaggio del corpo i segni del malessere del presidente russo stanno diventando sempre più evidenti: “Possiamo vederlo con il mento abbassato che suggerisce un’energia ridotta. La sua zona degli occhi sembra arrossata e nel suo sguardo c’è una mancanza di energia”. Mentre Tsydenov si rallegrava del fatto che molti dei suoi “ragazzi” stiano “adempiendo con onore al loro dovere”, ovvero morendo in una folle invasione dell’Ucraina, Putin appariva “più ansioso del solito e persino leggermente confuso”.

“Apparentemente all’inizio aveva anche gli appunti capovolti - ha notato Judi James, l’esperta interpellata dal Mirror - poi si è corretto, ma ha iniziato a toccare altri fogli di carta, a raddrizzare scartoffie, suggerendo un certo livello di ansia interiore. Concentrandosi solo sulla zona degli occhi - ha chiosato - sembra vedere un uomo stanco e privo di energia o d’entusiasmo”.

