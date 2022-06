"Sergej Shoigu incompetente, Putin un figlio di p...": l'intercettazione choc che può travolgere il Cremlino, l'audio segreto

01 giugno 2022 a

L'intercettazione è di quelle che di fatto possono aprire un baratro nella cerchia dei fedelissimi di Vladimir Putin. Due colonnelli russi, Maxim Vlasov e Vitaly Kovtun, 47 anni, sono stati beccati mentre erano impegnati a insultare lo zar. Non solo, nel mirino delle loro conversazioni è finito anche il ministro della Difesa Sergej Shoiugu. I due nel corso di una telefonata piuttosto concitata avrebbero criticato fortemente Shoigu per fallimento della campagna d'Ucraina.

Il dato che emerge dalla telefonata è uno solo: ci sarebbe un forte dissenso tra i piani alti dell'esercito russo per le scelte messe sul campo dallo zar e da tutto il suo staff militare che guida la battaglia d'invasione contro Kiev. Le frasi dei due sono pienissime di imprecazioni ma soprattutto viene mossa un'accusa precisa a Putin. I due militari puntano il dito criticando la scelta dello zar di non bombardare il parlamento ucraino e soprattutto di aver evitato di colpire alcuni obiettivi strategici. Ma non finisce qui.

I due parlano anche delle perdite dell'Armata rossa che finora, a loro dire, non sono state riconosciute ufficialmente dal governo. La frase che però ha mandato su tutte le furie il Cremlino sarebbe questa: "Putin è un figlio di p..., Shoigu del tutto incompetente". A quanto pare la telefonata avrebbe creato non poco imbarazzo a Mosca e si attendono provvedimenti contro i due colonnelli.

