Himars, i missili che possono colpire Mosca: "Gittata anomala", perché siamo vicini alla guerra mondiale

Una strategia coordinata quella tra Stati Uniti e Ucraina. Joe Biden, rassicurando Mosca, ha confermato di non voler fornire missili a lunga gittata a Kiev. L'obiettivo è quello di puntare sui missili del sistema M142 Himars. Se in via ufficiale gli Usa hanno tranquillizzato la Russia, in via ufficiosa il piano di Biden è quello di attirare la maggior parte dei reparti e delle risorse russi fra il Donbass e il Dnpr. Così facendo sarà più semplice ricorrere agli High Mobility Artillery Rocket System a lancio multiplo e con un'autonomia limitata. Questi missili sono infatti in grado di colpire a non più di 50 miglia, ossia 80 km.

Eppure la loro precisione per gli analisti potrebbe aiutare gli ucraini a recuperare i territori persi nelle ultime settimane. I razzi guidati dal GPS e sparati dall'Himars hanno una portata quasi doppia rispetto a quella degli obici M777 che gli Stati Uniti hanno recentemente fornito alle forze ucraine e dunque possono mettere fuori combattimento le artiglierie russe. D'altronde queste ultime hanno un raggio d'azione di 20 chilometri. Ma il Cremlino a sua volta si dice scettico sulle promesse. Mosca infatti non credere alle parole di Volodymyr Zelensky e dell'omologo americano sui raggi a lunga gittata: "I lanciarazzi - ha detto Sergej Lavrov, ministro degli Esteri russo - rischiano di allargare il conflitto".

Intanto l'esercito di Vladimir Putin avanza sempre più. Al momento le forze russe "hanno raggiunto il centro di Severodonetsk e stanno cercando di prendere piede lì", ha detto il portavoce del ministero della Difesa ucraino Oleksandr Motuzyanyk. Dunque la necessità di armi e aiuti già chiesti da Zelensky è sempre più alta. "La situazione nell'area orientale dell'Ucraina è molto difficile. Ogni giorno contiamo tra i 60 ed i 100 soldati uccisi e qualcosa come 500 feriti in combattimento", ha ammesso il presidente ucraino. Secondo Zelensky le forze ucraine nella parte orientale del Paese "detengono il perimetro di difesa", mentre nella regione di Kharkiv "stanno contrattaccando e facendo pressione" sul nemico.

