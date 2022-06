Lady Diana e l'umiliazione prima delle nozze: quello che nessuno dice sul Principe Carlo

02 giugno 2022 a

Anche a distanza di 25 anni dalla sua morte, avvenuta il 31 agosto 1997 a causa di un incidente stradale, Lady D fa ancora parlare di sé. Sono ancora troppe le questioni irrisolte sulla 'principessa del popolo' ma, una fra tutte, è venuta a galla recentemente. In pochi sanno che Lady D è stata umiliata dal Principe Carlo prima delle nozze reali. Uno scandalo che è diventato di dominio pubblico poco tempo fa e che ha causato l'indignazione di molti.

Lady Diana, il dettaglio nella foto mai notato prima: ecco cosa porta davanti a Carlo



È noto a chiunque che i due si siano spostati nel lontano 1981 ma che la fine del loro amore sia stata causata da una 'terza incomodo' ovvero da Camilla. Carlo e l'amante si erano frequentati ben 10 anni prima che lui incontrasse Diana, ma nonostante il matrimonio con quest'ultima Carlo non avrebbe mai dimenticato, e smesso d'incontrare, Camilla, avendo anche una relazione segreta con lei a fine anni '80. E recentemente, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe emerso il racconto di una violentissima lite tra il principe Carlo e Lady Diana a solo 30 giorni dalle nozze.

Quello che non tutti sanno, però, è che Diana era a conoscenza dei sentimenti di Carlo per Camilla fin dall'inizio del loro rapporto. Come Lady D stessa aveva ammesso in alcune interviste pubbliche. Sarebbe proprio questa l'umiliazione più grande che Carlo avrebbe rivolto a Diana e che nessuno gli perdonerà mai. D'altronde, ancora oggi dopo tutti questi anni, la maggioranza difende ancora la 'principessa del popolo' a spada tratta.

