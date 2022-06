Regina Elisabetta gela il nipotino Louis: "Ecco come gli ha risposto", bomba dell'esperto di labiale

04 giugno 2022 a

Nel primo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di platino della Regina, la famiglia reale affacciata al balcone di Buckingham Palace ha attirato l'attenzione di tutto il mondo. Un momento in particolare ha incuriosito la folla: uno scambio di battute tra Elisabetta e il terzogenito di William e Kate, il principino Louis, 4 anni. Jeremy Freeman, un esperto di lettura del labiale sentito dal Mirror, fa sapere cosa si sarebbero detti i due. Pare che tutto sia partito dal piccolo, che avrebbe fatto una domanda alla bisnonna con una certa insistenza.

"Arrivano le frecce rosse?": avrebbe chiesto Louis alla Sovrana, riferendosi alla squadriglia acrobatica della Royal Air Force che ha dato spettacolo ieri. Elisabetta allora avrebbe risposto in maniera secca: "Lo spero". Quando poi le frecce rosse sono arrivate, dipingendo il cielo di rosso, bianco e blu, il piccolo non sarebbe riuscito a contenere l'entusiasmo, urlando: "Sì sì sì". Sarebbe stata proprio Sua Maestà a indicargli le acrobazie in cielo: "Ecco".

Il terzogenito dei duchi di Cambridge ha indubbiamente rubato la scena a tutti sul balcone, soprattutto per via delle facce buffe che ha fatto. Quando gli aerei hanno volato su Buckingham Palace formando il numero 70 - gli anni di regno della regina - il piccolo è stato visto coprirsi le orecchie con le mani per il rombo dei motori. Secondo Freeman, in quel momento il bambino avrebbe detto: "Che rumore", mentre un'orgogliosa Kate si sarebbe rivolta al marito dicendo: "Guardalo".

