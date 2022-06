Ucraina, soldati russi catturati: umiliati, uno di loro collassa. Immagini forti

06 giugno 2022 a

La guerra in Ucraina sta andando per le lunghe. A subirne le conseguenze anche i soldati russi. Come si vede da un video dal canale Twitter ucraina ТРУХА, alcuni soldati sono stati fatti prigionieri dall'esercito di Kiev. Uno di loro, forse a causa della grande stanchezza, è caduto, come colpito da un malore. D'altronde i malumori intorno a Vladimir Putin sono tanti. Lo stesso cerchio magico dello zar sta cedendo.

L’ultimo dei suoi fedelissimi a dimettersi è stato Valentin Yumashev, ma la lista - da quando il presidente russo ha lanciato l’offensiva contro l’Ucraina - comincia a essere lunga. Per non parlare poi dei generali caduti in battaglia. Nella giornata di domenica 5 giugno ha perso la vita Roman Berdnikov.

"Il tenente generale Roman Berdnikov, che guidava le truppe russe e le unità della DPR da Donetsk - si scopre da Telegram -, è partito con il quartier generale per un viaggio di lavoro" e che, durante il tragitto, "i veicoli del quartier generale sono stati attaccati da un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino". Eppure dal Cremlino tutto tace. Lo zar e il suo entourage non hanno commentato la notizia. Nulla di nuovo, visto che il presidente russo tenta il più possibile di mantenere il segreto.

