Dmitri Medvedev insulta gli Occidentali: "Bast*** degenerati, vi odio. Farò di tutto per farvi sparire"

"Odio gli occidentali, voglio farli sparire": parole dure quelle pronunciate da Dmitri Medvedev, ex presidente e ora vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. "Spesso mi viene chiesto perché i miei post su Telegram sono così duri con gli occidentali - ha proseguito il fedelissimo di Putin - la risposta è che li odio. Sono dei bastar** e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire".

Il messaggio di Medvedev lascia poco spazio a qualsiasi tipo di trattativa o negoziato. E l'ipotesi di una fine pacifica della guerra in Ucraina si allontana sempre di più. In ogni caso, non è la prima volta che gli occidentali finiscono nel suo mirino. Qualche giorno fa ha definito "illegittime" le sanzioni contro i familiari dei politici russi, paragonandole ai metodi mafiosi e citando 'Ndrangheta e Cosa Nostra. "Sono doppiamente illegali - ha spiegato l'ex presidente russo -. Non solo statisti o deputati ma anche le famiglie, che non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti, sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro".

Spesso le sue uscite, molto più forti perfino rispetto a quelle di Putin, hanno fatto temere lo scoppio di una guerra mondiale. Qualche tempo fa, infatti, diceva: "L'invio di armi da parte dei Paesi della Nato, l'addestramento delle sue truppe all'uso dell'equipaggiamento occidentale, l'invio di mercenari e lo svolgimento di esercitazioni nei Paesi dell'alleanza vicino ai nostri confini aumentano la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Nato e Russia, invece di una guerra per procura".



